Tiroteio faz três mortos e 11 feridos na Califórnia, atirador foi abatido

RTP29 Jul, 2019, 11:46 / atualizado em 29 Jul, 2019, 11:47 | Mundo

As autoridades procuram agora um presumível cúmplice que acreditam ter participado, de alguma forma, no tiroteio | John G. Mabanglo, Lusa

De acordo com uma testemunha ouvida por órgãos de comunicação no local, ao final da tarde de domingo, pelas 17h41 (1h41 de segunda-feira em Lisboa), um homem branco, aparentando 30 anos, entrou nesta feira que se realiza anualmente na região da Califórnia e começou a disparar indiscriminadamente sobre a multidão, provocando o caos entre os visitantes.A Feira de Gilroy realiza-se todos os anos nesta cidade de 50 mil habitantes que fica 170 km a sul de São Francisco.





“Podia vê-lo a disparar em todas as direções. Não se destinava a ninguém em particular. Foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda”, declarou esta testemunha, citada pela estação de televisão NBC News, explicando que se seguiram momentos de pânico no recinto da feira.





De acordo com os organizadores, trata-se de uma feira que todos os anos acolhe cerca de 100 mil visitantes. Organizada a cerca de 50 quilómetros de San Jose, a Feira de do Alho de Gilroy tem como tema a produção de alho na região, assumindo-se como um evento quase familiar e sendo nesta altura do ano um local a visitar na região norte da Califórnia.

A polícia indicou entretanto que o atirador foi abatido momentos pouco após ter começado a disparar, tendo havido troca de fogo entre as duas partes durante cerca de um minuto.



As autoridades procuram agora um presumível cúmplice que acreditam ter participado, de alguma forma, no tiroteio. O atirador abatido não foi identificado, sabendo-se apenas que é um homem branco com cerca de 30 anos.







Duas das vítimas que deram entrada nos hospitais são a mãe e uma das avós do menino de seis anos que morreu vítima das balas do atirador.

O chefe da polícia Scot Smithee adiantou que os suspeitos entraram no recinto cortando a vedação para evitar a segurança e os detetores de metais.local, Roland Velasco, deixou um “apelo às orações da comunidade, enquanto as autoridades de Gilroy continuam a investigar este crime trágico e sem sentido”.Os feridos foram conduzidos para duas unidades hospitalares da região (St. Louise Regional Hospital e Santa Clara Valley Medical Center), tendo as forças de segurança no local identificado ferimentos graves em alguns dos atingidos.