Tiroteio na Austrália faz um morto e três feridos

Mário Aleixo - RTP14 Abr, 2019, 08:05 / atualizado em 14 Abr, 2019, 08:05 | Mundo

O tiroteio ocorreu no exterior de uma discoteca | Reuters

O porta-voz da polícia, Andrew Stamper, informou que ao que tudo indica os tiros foram disparados do interior de um carro roubado que passou junto a uma discoteca, num dos locais mais movimentados da cidade.



Contudo o mesmo porta-voz afastou a hipótese deste ter sido um ato terrorista.



O autor ou autores dos disparos ainda está a monte.



O tiroteio aconteceu às 03h00 da manhã, hora local, 18h00 em Lisboa.



O incidente é o último de uma série de tiroteios do mesmo estilo que ocorreram em Melbourne no mês passado. Ao todo, cinco pessoas morreram em quatro ataques separados. Dois desses incidentes estariam relacionados a gangues.