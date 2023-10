Tiroteio na Bélgica vitima cidadãos suecos

O motivo do atentado será religioso mas as autoridades belgas relacionam-no com a polémica da queima de livros do Corão na Suécia, que tem estado a criar tensão com os países muçulmanos.A relação com o conflito que opõe Israel e o Hamas está por isso a ser para já afastada.

O incidente afetou a agenda do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra de visita à Bélgica a convite do rei Filipe e da rainha Matilde.





Depois de um jantar privado com os monarcas, a segurança ditou que Marcelo Rebelo de Sousa regressasse ao hotel onde está instalado, em vez de ir ver junto da comunidade portuguesa o jogo de futebol entre as seleções de Portugal e da Bósnia-Herzgovina, como estava previsto.







As autoridades confirmaram a ocorrência. "Posso confirmar que houve um tiroteio ao início da noite e que pelo menos duas pessoas morreram. Informámos todos os nossos parceiros para saber que consequências pode haver", disse à Lusa Yves Stevens, porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica.



O porta-voz acrescentou que o atirador ainda não foi detido. O centro de crises reúne-se hoje, adiantou.



Um vídeo aparentemente do momento do crime, difundido pelas redes sociais, mostra uma pessoa com uma arma de fogo a disparar no meio de uma rua no bairro de Molenbeek. Enquanto as pessoas que estão na rua fogem, o atirador entra num edifício e pelo menos três tiros são audíveis.





com Lusa