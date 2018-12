Tiroteio na Cisjordânia provoca sete feridos, entre os quais mulher grávida

RTP10 Dez, 2018, 11:55 | Mundo

A mulher grávida, levada para um hospital de Jerusalém, sofreu ferimentos graves na parte superior do corpo e os médicos tiveram de induzir o parto. Durante a noite a sua condição estabilizou, mas esta segunda-feira foi anunciado que o bebé, prematuro, se encontra em estado crítico.



As restantes vítimas foram quatro jovens de 16 anos, com ferimentos ligeiros, um homem de 21 anos e outro de 22, ambos com ferimentos moderados. Todos foram levados para hospitais em Jerusalém.



As Forças de Defesa de Israel (FDI) declararam que o ataque foi realizado a partir de um veículo palestiniano em movimento e dirigido a civis israelitas que se encontravam numa paragem de autocarros à entrada de Ofra.





A pregnant woman was critically wounded in last night's shooting attack in Ofra, north of Jerusalem. Doctors were forced to enduce labor & deliver her baby. 6 others were also injured.

IDF & security forces are searching for the terrorists & will ensure the security of Israelis. pic.twitter.com/KVEX1ta3jS — Israel Defense Forces (@IDF) 10 de dezembro de 2018

“Absolutamente repugnante”

Absolutely Disgusting – Terrorists attack a group of Israelis celebrating Hanukkah. My prayers and thoughts are with the victims and their families. President Abbas, will you condemn the act this time?? — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 9 de dezembro de 2018

Militares que se encontravam no local chegaram a disparar sobre o veículo, mas ainda assim este seguiu pela estrada mais próxima e desapareceu.De acordo com as FDI, os responsáveis estão a ser procurados na vila de Silwad e noutras localidades próximas, tendo os militares revistado casas e recolhido imagens de câmaras de segurança.O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já lamentou o sucedido. “Todos estamos a rezar pelo bem-estar da jovem mulher que está a lutar pela sua vida e cujo bebé foi salvo, e desejamos também a rápida recuperação de todos os feridos”, declarou.“Não descansaremos até que estes assassinos criminosos sejam encontrados e levados à justiça”, acrescentou.O grupo palestiniano Hamas aplaudiu o ataque. “Apesar de todas as tentativas para erradicar a resistência à ocupação, a ação de domingo à noite prova que o princípio da resistência ainda está vivo”, afirmou o grupo.Já Jason Greenblatt, representante dos Estados Unidos no processo de paz no Médio Oriente, definiu o ataque como “absolutamente repugnante” e criticou as Nações Unidas por, na passada quinta-feira, não terem aprovado a resolução dos EUA que pedia a condenação do Hamas.