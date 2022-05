Tiroteio numa escola primária no Texas faz pelo menos 15 mortos

Um atirador de 18 anos matou pelo menos 14 crianças e um professor numa escola primária em Uvalde, no sul do Texas.





"Ele disparou e matou horrivelmente, incompreensivelmente, 14 alunos e um professor", disse o governador do Texas, Greg Abbott, em conferência de imprensa.







O governador identificou o suspeito como Salvador Ramos, de 18 anos, e avança que foi morto pelas autoridades policiais. O atirador terá ainda matado a avó antes do massacre na escola.



JUST IN: Gov. Greg Abbott gives an update on the school shooting in Uvalde. INFO: https://t.co/rhVwftZh2Y pic.twitter.com/4JSRU5FQlR — CBS Austin (@cbsaustin) May 24, 2022

Greg Abbott afirmou ainda que o suspeito estava armado com um revólver e, possivelmente, também com uma espingarda no momento do ataque.







“Acredita-se que o atirador abandonou o seu veículo e entrou na Escola Primária Robb, em Uvalde, com um revólver e também podia ter uma espingarda, mas ainda não está confirmado de acordo com o meu relatório mais recente”, disse o governador. O Presidente Joe Biden ordenou que as bandeiras da Casa Branca e de edifícios públicos no país ficassem a meia-haste.







Os alunos da escola foram atendidos pelos serviços de emergência. Uma mulher de 66 anos estava a ser tratada no Hospital Universitário de San Antonio, em estado crítico.





De acordo com a página oficial da escola na internet, a escola primária Robb conta com 475 alunos. Momentos após o atirador ter sido abatido, as autoridades garantiam que os mesmos estavam "a salvo" noutros edifícios, a ser identificados e contados.







A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente norte-americano, Joe Biden, foi informado sobre o tiroteio no avião Air Force One, enquanto regressa de uma viagem de cinco dias à Ásia, e deverá falar ao país ainda esta terça-feira.







Jor Biden falou ao governador do Texas a oferecer todo o apoio eventualmente necessário na sequência do tiroteio.