Tiroteio numa zona universitária de Orlando faz "várias vítimas"

O trânsito foi cortado e há uma forte presença policial no local, informaram os `media` locais.

O gabinete do xerife disse que dará uma conferência de imprensa quando tiver pormenores sobre o incidente, que já foi "estabilizado".

A cidade de Orlando prepara-se para recordar, na próxima segunda-feira, as 49 pessoas que morreram a 12 de junho do ano passado na discoteca gay Pulse, assassinadas por Omar Mateen, um segurança de origem afegã que disse ser seguidor do grupo extremista Estado Islâmico, naquele que foi o maior massacre com arma de fogo na história recente dos EUA.