Tiroteios. Trump condena ódio racial e defende pena de morte para atacantes

Dirigindo-se à nação, Donald Trump condenou os ataques deste fim-de-semana e defendeu que a Internet é a principal causa da expansão da cultura do ódio e violência entre jovens e pessoas com problemas mentais.



"A nossa nação deve condenar o racismo, a intolerância e a supremacia branca", diz o Presidente norte-americano.



Donald Trump acrescentou ainda que a "Internet proporcionou um acesso perigoso para radicalizar, perturbar mentes e executar atos dementes".



Para além de apelar a que se travem estes ataques e se consiga evitá-los, o Presidente dos EUA quer reformar as leis do país relativas às saúde mental.