Todas as fichas no Supremo. Derradeira tentativa dos republicanos para reverter vitória de Biden

A escassos dias da votação do Colégio Eleitoral – 14 de Dezembro – que formalizará a vitória de Joe Biden, o processo judicial endereçado ao Supremo (que tem uma maioria conservadora de 6 para 3 juízes conservadores) pelo procurador-geral do Estado do Texas incide sobre alegadas “irregularidades inconstitucionais” que terão “lançado dúvidas” sobre o resultado das eleições de 3 de Novembro que poriam em causa “a integridade do sistema eleitoral americano”.





O processo – em que o Texas acusa os funcionários judiciais dos quatro Estados de não protegerem a votação por correio contra eventuais fraudes, diminuindo assim “o peso dos votos expressos em Estados que obedecem legalmente à estrutura eleitoral estabelecida na Constituição” – deixa cair alegações específicas de fraude, incidindo antes nas alterações aos procedimentos de votação que terão eliminado a protecção contra a fraude, aqui consideradas ilegais na medida em que essas reformas foram decididas por funcionários (dos quatro Estados) sem a aprovação dos órgãos legislativos dos respectivos Estados.





Trata-se de uma tese diversa daquela que Donald Trump tem vindo a explorar desde que a vitória foi atribuída a Joe Biden, e que levou o ainda presidente a intentar processos em vários Estados, nomeadamente na Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, escrutínios perdidos para Biden depois de Trump os ter assegurado nas presidenciais de 2016; uma tese sem sustentação legal, já que o presidente tem vindo a perder todas as acções, mesmo quando os processos são levados perante juízes de nomeação republicana.





As decisões dos tribunais têm até agora seguido um sentido único que aponta para a não existência de qualquer indício de que tenha havido na eleição aquilo a que Trump chama de fraude generalizada, com o presidente cessante a apontar em particular à votação por correio. Uma reivindicação que não colheu, com responsáveis locais e estatais a considerarem ter sido este o escrutínio mais seguro da história americana, veredicto que se tem imposto de forma consistente, mas que não demoveu 106 republicanos de aporem a sua “assinatura” no pedido do Texas ao Supremo.

⚖️JUST IN: New amicus brief from 106 Republican House members in support of Texas' bid to overturn President-elect Joe Biden's win in the Supreme Court. Here they are👇 pic.twitter.com/QLN4jDfoto — John Kruzel (@johnkruzel) December 10, 2020

Colado, apesar de tudo, às anteriores acusações de Trump falhas de base concreta, o processo remetido pelo procurador-geral Ken Paxton contra o Michigan, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin não deixa de ecoar a oratória que vem enchendo a conta de Twitter do presidente, de que a eleição foi falseada, e vem agora exigir ao Supremo Tribunal de Justiça que invalide os 62 votos do Colégio Eleitoral garantidos por Joe Biden naqueles Estados.





Na prática, é um pedido para que, naquela que é dita como a maior democracia do planeta, sejam descartadas dezenas de milhões de votos de outras dezenas de milhões de eleitores norte-americanos.





Rich Hasen, um professor de Direito da Universidade da Califórnia citado pela Associated Press, considera que todo este procedimento “vergonhoso” põe em causa o próprio país: “O Supremo não vai anular a eleição no caso do Texas, como o presidente pediu. Mas estamos em mau estado como país quando 17 Estados apoiam este processo vergonhoso e anti-americano”.

The Supreme Court is not going to overturn the election in the Texas case, as the President has told them to do ("OVERTURN!").

But we are in bad shape as a country that 17 states could support this shameful, anti-American filing by Texas/Ken Paxton https://t.co/Q8GLLMlnAE — Rick Hasen (@rickhasen) December 10, 2020

Em causa, está o apoio de 17 Estados republicanos ao pedido do Texas um par de dias após a acção ter dado entrada no Supremo americano. Trata-se de uma derradeira tentativa da Administração para reverter os resultados eleitorais, com o presidente a colocar-se no epicentro do processo, tendo de imediato promovido uma mini-cimeira com vários procuradores-gerais republicanos, encontro que contou com a presença de Ken Paxton.





A acção parece relativamente desesperada, já que alguns dos procuradores envolvidos não acreditam num veredicto favorável e colocam reservas ao conteúdo do documento, afastando-se da tese de fraude generalizada, como é o caso de Wayne Stenehjem, procurador-geral do Dakota do Norte.





“Temos de ir com cuidado. Mas vale a pena o Supremo Tribunal debruçar-se sobre isto e resolver as coisas de uma vez por todas”, declarou Stenehjem.





Uma posição diametralmente oposta foi já tornada pública pelo campo democrata, que acusa a equipa de Trump de querer minar a confiança pública na integridade eleitoral dos Estados Unidos e minar a democracia norte-americana.





Das fileiras do Partido Democrático levantaram-se as vozes de vários procuradores-gerais: Maura Healey, do Massachusetts, Aaron Ford, do Nevada, ou Josh Shapiro, da Pensilvânia, foram apenas algumas dessas vozes de alarme para o que está a ser visto como um processo nefasto para a própria democracia norte-americana.





“Penso que estes indivíduos estão a ceder a um presidente que instaurou um certo nível de controlo e autoridade sobre procuradores-gerais eleitos nos seus Estados de uma forma que é lamentável”, afirmou Aaron Ford. O também co-presidente da Associação Geral de Procuradores Democráticos deixou o alerta para o que considera ser “um precedente perigoso”.





Para o Supremo seguiram entretanto pedidos dos Estados do Michigan, Pensilvânia, Geórgia e Wisconsin para que o tribunal não dê procedimento ao processo remetido pelo Texas. Uma acção considerada como uma acrobacia publicitária pelos mais de 20 procuradores-gerais democratas que pedem ao Supremo para que deixe cair um caso que não tem qualquer fundamento legal.





“Desde o dia da eleição, os tribunais estaduais e federais de todo o país têm sido inundados com processos frívolos que visam neutralizar grandes faixas de eleitores e minar a legitimidade da eleição. O Estado do Texas adicionou agora a sua voz à cacofonia de alegações falsas”, expõe o procurador-geral da Pensilvânia, Josh Shapiro, no pedido.