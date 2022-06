"Todas as opções em cima da mesa". Reino Unido prepara novos voos de deportação

Após uma intervenção de última hora do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), o Reino Unido viu-se obrigado a cancelar o primeiro voo de deportação para o Ruanda, programado para sair na noite de terça para quarta-feira.O anúncio do início das deportações tem gerado muita contestação por parte de várias organizações humanitárias e até pela própria Igreja de Inglaterra.Já a ministra britânica do Interior, Priti Patel, disse estar desapontada com cancelamento deste voo, mas queafirmou no parlamento Priti Patel.

Dirigindo-se aos deputados, a ministra disse que as ações judiciais para travar voos de deportação são normais, mas que acredita que o Governo está a “respeitar plenamente os compromissos nacionais e internacionais”.

“A nossa equipa jurídica está a rever todas as decisões tomadas acerca deste voo e a preparação para o próximo começa agora. (…) Somos um país generoso e acolhedor, (…) mas a nossa capacidade de ajudar os necessitados está gravemente comprometida por aqueles que vêm ilegalmente”, vincou Patel, alegando que a despesa com migrantes ilegais ronda os cinco milhões de libras (seis milhões de euros) por dia.