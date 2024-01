Todos os passageiros retirados. Avião arde na pista do aeroporto de Tóquio

(em atualização)







A Reuters avança com a informação de que os cerca de 360 passageiros foram retirados do avião antes de se ter incendiado. A tripulação também conseguiu sair e manter-se a salvo.







De acordo com a imprensa internacional, o avião da Japan Airlines terá sido atingido por um avião da Guarda Costeira do Japão quando este pousava no aeroporto de Haneda, em Tóquio.





As agências de comunicação indicam que estariam cinco ou seis membros da guarda costeira na aeronave que terá colidido com o avião da Japan Airlines, que as autoridades locais afirmam estar desaparecidos.





Segundo o Guardian, avião da guarda costeira que parece ter colidido com o avião de passageiros fazia parte dos esforços japoneses de socorro ao terremoto e transportava mantimentos para o aeroporto de Niigata.







As imagens que chegam mostram um avião da Japan Airlines em chamas a aterrar no solo, com equipa perto a tentar extinguir as chamas. Também nas redes sociais já foram divulgadas imagens do momento da aterragem, no interior da aeronave.