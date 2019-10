Todos os serviços ferroviários de Hong Kong foram suspensos após confrontos

Lusa05 Out, 2019, 07:20 / atualizado em 05 Out, 2019, 08:28 | Mundo

A suspensão foi decidida após confrontos entre polícia e manifestantes, que provocaram estragos em estações do metropolitano.

Os serviços do MTR, que incluem o metropolitano e os autocarros, "não podem operar esta manhã", indicou o operador em comunicado, adiantando que a situação iria ser reexaminada durante o dia.

"Após as violências ocorridas em vários distritos, o pessoal de manutenção deve garantir a sua segurança antes de se deslocar para as estações afetadas para inspecionar e avaliar os estragos e executar trabalhos de reparação", acrescentou o MTR.

Os confrontos com as forças de segurança começaram, ainda na sexta-feira, depois de a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, ter anunciado a proibição do uso de máscaras durante manifestações, a partir de hoje.

Logo depois do anúncio, várias ações de protesto começaram por toda a região administrativa especial chinesa. Milhares de pessoas bloquearam várias ruas na zona financeira, no centro da cidade.

Durante a noite, a polícia recorreu a granadas de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, que fizeram várias fogueiras e também vandalizaram, além das estações de metro, estabelecimentos comerciais considerados pró-chineses.

Com a `lei anti-máscara`, o Governo de Hong Kong pretende "acabar com a violência e restaurar a ordem" e a proibição visa apenas as pessoas que participem em manifestações ilegais e aqueles que recorram à violência.

Apesar de a medida excecional ser justificada pela "situação de grande perigo público" que se vive no território, não foi decretado o estado de emergência em Hong Kong, sublinhou Carrie Lam.

A `lei anti-máscara` prevê penas até um ano de prisão e multas que podem ascender a 25 mil dólares de Hong Kong (pouco mais de 2.900 euros).

Mais de 200 detenções foram registadas só na terça-feira, num dos dias de maior tensão nos quase quatro meses de protestos pró-democracia em Hong Kong e que coincidiu com as celebrações dos 70 anos da fundação da República Popular da China.

Na origem da contestação que se vive no território desde o início de junho está uma polémica proposta de emendas à lei da extradição, já retirada formalmente pelo Governo de Hong Kong.

Contudo, os manifestantes continuam a exigir que o Governo responda a quatro outras reivindicações: a libertação dos manifestantes detidos, que as ações dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial e, finalmente, a demissão da chefe de Governo e consequente eleição por sufrágio universal para este cargo e para o Conselho Legislativo, o parlamento de Hong Kong.

A transferência da soberania da antiga colónia do Reino Unido para a China, em 1997, decorreu sob o princípio "um país, dois sistemas".

Tal como acontece com Macau, para Hong Kong foi acordado um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judicial, com o Governo central chinês a ser responsável pelas relações externas e defesa.