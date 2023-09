Todos têm de ser solidários na proteção da fronteira e no dever de acolher - Costa

"Temos uma fronteira comum na União Europeia e todos temos de ser solidários na proteção dessa fronteira comum e temos de ser solidários no dever que a União Europeia tem de acolher aqueles que buscam na Europa asilo, segurança para as suas vidas, e também fazer uma gestão responsável, ordenada, positiva, daquilo que são os fluxos migratórios, aliás, para satisfazer muitas das necessidades das sociedades europeias", afirmou António Costa.

O líder do executivo falava aos jornalistas, na Embaixada de Portugal junto da Santa Sé, em Roma, após uma audiência, a seu pedido, com o Papa, no Vaticano, para agradecer a realização da Jornada Mundial da Juventude em Portugal e a visita de Francisco ao país, em agosto último, com quem falou também sobre migrações.

António Costa assinalou que "Portugal tem uma política estável em matéria migratória desde há muitos anos e que tem sido possível manter uma continuidade com diversos governos", que assenta no facto das migrações serem um fenómeno natural da vida humana, de que todos são "produtos de migração" e que esta vai continuar,

"Temos, por isso, de olhar para o tema das migrações não como uma realidade nefasta, mas como uma realidade efetiva (...), e saber como é que aproveitamos de uma forma positiva essa dinâmica", defendeu o líder do Governo português, considerando que tal implica "atuar em diferentes níveis, desde logo criando condições para que nos países de origem exista paz, respeito pelos direitos humanos, condições para o desenvolvimento".

Assinalando que, "neste contexto de alterações climáticas, vai ser cada vez mais difícil em muitas regiões do mundo a vida humana existir", António Costa advertiu que a "necessidade de migrar vai seguramente aumentar", pelo que convém ser realista "quanto àquilo que acontecerá no futuro".

"Em segundo lugar, é absolutamente fundamental existirem canais legais de migração, porque é a forma mais eficaz de combater aquilo que é intolerável, que é o tráfico de seres humanos, e garantir que as migrações se fazem em segurança e de uma forma ordenada", prosseguiu.

António Costa salientou ainda que vê "muita gente dizer `não queremos mais migrantes`", mas são "as mesmas pessoas que depois, diariamente, recorrem aos migrantes para satisfazer necessidades básicas da sua vida", realçando não conhecer "uma única sociedade europeia onde a vida pudesse decorrer com normalidade" sem o contributo de muitos migrantes, qualificados ou não qualificados.

"Precisamos muito das impressões digitais, dos dados biométricos, todas essas formas de controlo, mas precisamos, essencialmente, de conhecer uma coisa que é o que cada uma daquelas pessoas pretende fazer na vida, qual é o seu sonho", continuou António Costa.

Admitindo que há sonhos que em Portugal serão difíceis de realizar, como ser-se astronauta, mas "muitos outros" podem ser realizados, o primeiro-ministro observou que o país tem "hoje muita necessidade de recursos humanos nas mais diversas áreas.

"E, portanto, se nós fizermos bem esse `matching` entre aquilo que são as oportunidades que existem em cada um dos países e aquilo que cada uma das pessoas que procura prosseguir as suas vidas na Europa, acho que podemos ter soluções de sucesso, primeiro para o mais importante, que são as pessoas, em segundo lugar, para os países de acolhimento, mas também para os países de origem", declarou.

O chefe do executivo lembrou ainda o "longo historial de migração nas mais diferentes condições" de Portugal, nas décadas 50, 60, 70, "muito com base na emigração", acrescentando: "Sabemos bem quais são as experiências das migrações bem-sucedidas e mal sucedidas e, portanto, só temos de olhar para os outros como se nos estivéssemos a ver a nós próprios ao espelho".