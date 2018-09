Tom Carper vence em Delaware e disputa Senado com ex-diretor de campanha de Trump

Lusa07 Set, 2018, 08:20 | Mundo

Tom Carper ganhou as primárias democratas à estreante Kerry Evelyn Harris, que fez parte de uma vaga de jovens ativistas encorajados pela campanha presidencial de 2016 do senador norte-americano Bernie Sanders.

Carper - que cumpriu dois mandatos como governador antes de ser eleito para o Senado em 2000 -, apesar de crítico do Presidente dos EUA, Donald Trump, tem conseguido formar uma reputação ao longo dos anos como um moderado capaz de trabalhar com os republicanos e democratas no Congresso norte-americano.

Já Rob Arlett, ex-diretor de campanha do presidente Donald Trump em Delaware, um estado fortemente democrata, derrotou o ex-executivo da PayPal, Gene Truono, nas primárias republicanas.

Para Arlett, a votação agendada para novembro assume-se como um desafio difícil, uma vez que já em 2012 foi derrotado facilmente por Carper nas eleições gerais de 2012.

Durante a campanha do Senado, o candidato republicano defendeu as suas posições socialmente conservadoras, incluindo a oposição ao aborto e ao casamento gay, bem como a agenda "America First" de Trump.

Arlett disse ainda durante disputa para as primárias que trabalharia em Washington para acabar com as regulamentações pesadas que pendem sobre as empresas, melhorar a segurança nas fronteiras e lutar pelo comércio livre e justo.