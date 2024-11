Tom Homan é o líder de fronteiras e imigração dos EUA

Homan foi diretor interino da agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE, na sigla em inglês) entre janeiro de 2017 e junho de 2018.



“Tenho o prazer de anunciar que o antigo diretor da ICE e um bastião do controlo das fronteiras, Tom Homan, se juntará à administração Trump, responsável pelas fronteiras da nossa nação”, escreveu na noite de domingo o republicano.



Além de supervisionar as fronteiras sul e norte e “a segurança marítima e aérea”, Trump disse que Homan “será responsável por toda a deportação de estrangeiros ilegais de volta para o país de origem”.



O presidente eleito, de 78 anos, prometeu lançar, no primeiro dia do segundo mandato, a maior operação de deportação de migrantes ilegais da história dos Estados Unidos.



O magnata disse na sua rede social Truth Social que “não tinha dúvidas” de que Homan “fará um trabalho fantástico e que há muito é esperado”.



A nomeação de Homan não carece de confirmação do Senado, a câmara alta do parlamento dos Estados Unidos.



Durante a campanha eleitoral, Donald Trump atacou repetidamente os migrantes ilegais que acusou de "envenenar o sangue" dos Estados Unidos, e prometeu restabelecer uma política de separação familiar na fronteira.