Toma de probióticos é desejável após tratamento com antibióticos, defende cientista

"Os antibióticos são necessários, temos é de saber como minimizar os seus efeitos secundários", afirmou à Lusa. Um desses efeitos são alterações na microbiota intestinal, que se traduzem na perda de muitas bactérias que habitam o intestino e são benéficas, predispondo o organismo a infeções causadas por agentes invasores como as bactérias patogénicas, normalmente combatidas com antibióticos.

Karina Xavier, que lidera o laboratório de Sinalização Bacteriana do IGC, participou num estudo, hoje divulgado, que se centrou nos efeitos dos antibióticos na flora intestinal e no caráter protetor da bactéria `Klebsiella michiganensis` (que existe no intestino humano em baixas concentrações) contra bactérias nocivas, como certas estirpes da `E.coli` e a `Salmonella`, que provocam infeções gastrointestinais.

O estudo, divulgado na publicação científica Nature Microbiology, foi feito com ratinhos, modelo animal próximo dos humanos, que foram tratados com antibióticos e ficaram suscetíveis a novas infeções bacterianas.

Segundo Karina Xavier, a bactéria `Klebsiella michiganensis` demonstrou ser "bastante eficiente" na resistência e no tratamento a infeções provocadas pela `E.coli`.

No caso da `Salmonella`, uma bactéria "mais agressiva" que acabou por matar os roedores, a "progressão da infeção foi mais lenta", assinalou a investigadora.

"O estudo abre portas para pensar que para cada patógeno humano [agente que pode provocar uma doença] existe uma ou mais bactérias da microbiota que pode ser administrada como competidor direto desse patógeno", defende, citada em comunicado pelo IGC, a investigadora Rita Oliveira, primeira autora do estudo e que trabalha no laboratório dirigido por Karina Xavier.

Para Karina Xavier, é "mais apropriado" dar complementos probióticos, contendo bactérias como a `Klebsiella michiganensis`, após um tratamento com antibióticos para "acelerar a recuperação da microbiota saudável", a que contém bactérias que são benéficas para a proteção do organismo contra a entrada de bactérias que são nocivas e provocam infeções.

Os probióticos são substâncias que contêm microrganismos benéficos para a saúde e podem ser encontradas em produtos lácteos, como iogurtes, ou em suplementos alimentares. Os antibióticos são medicamentos usados para combater infeções bacterianas.

A equipa de Karina Xavier espera, numa fase seguinte do trabalho, identificar outras bactérias da microbiota intestinal com os efeitos protetores da `Klebsiella michiganensis` e alargar a investigação sobre esta bactéria e a sua influência sobre outros agentes patogénicos.

O estudo hoje publicado foi realizado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência em colaboração com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.