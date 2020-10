Tondela procura primeira vitória na receção ao Portimonense

O jogo entre Tondela e Portimonense está agendado para as 20:30 e vai ser arbitrado por Vítor Ferreira, da associação de Braga, sendo um dos três encontros da jornada que poderá ter público até um máximo de 15% da lotação do Estádio João Cardoso.No sábado, o Sporting, que está em terceiro com sete pontos, mas menos um jogo, vai deslocar-se aos Açores para o jogo com o Santa Clara, que é quarto com os mesmos pontos.O FC Porto, segundo com sete pontos, vai receber também no sábado o Gil Vicente, 12.º com cinco pontos, mas menos um jogo, enquanto o dérbi do Minho, entre Vitória de Guimarães, quinto com sete pontos, e Sporting de Braga, sexto com seis pontos, se vai jogar na noite de domingo.Tondela – Portimonense, 20h30Nacional - Paços de Ferreira, 15h30Santa Clara – Sporting, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)FC Porto - Gil Vicente, 20h30

- Domingo, 25 out:

Farense - Rio Ave, 15h00Moreirense – Marítimo, 15h00Famalicão – Boavista, 17h30Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20h00Benfica - Belenenses SAD, 20h15