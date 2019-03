Toneladas de bens humanitários continuam a chegar a Moçambique

A Direção Nacional de Saúde irá realizar esta sexta-feira um novo ponto de situação quanto ao surto de cólera que já foi decretado na região da Beira, numa altura em que o calor que se faz sentir no país tem aumentado a probabilidade de continuarem a surgir casos de cólera e também de malária.



O Governo do país já anunciou que irá aplicar diversas medidas com o objetivo de apoiar os moçambicanos que perderam todos os seus pertences ou negócios.