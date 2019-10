Toneladas de crude atingem duas centenas de praias no Brasil

Ainda é desconhecida a origem das milhares de toneladas de crude que continuam a dar à costa do nordeste do Brasil. O governo está a enviar para o terreno meios para tentar diminuir as consequências, consideradas catastróficas para a região. Já foram atingidas quase 180 praias.

A reportagem é do correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra, com imagem de André Velloso.