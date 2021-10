Tonga regista primeiro caso de Covid-19

Localizado a nordeste da Nova Zelândia, o Tonga tem cerca de 106 mil habitantes, dos quais 31 por cento já têm o esquema vacinal completo e 48 por cento já receberam a primeira dose. No entanto, este país remoto registou apenas esta sexta-feira o primeiro caso de Covid-19 após quase dois anos de pandemia.





Tonga é constituído por 170 ilhas, a maioria das quais está desabitada. Era até ao momento uma das poucas nações do mundo sem registo de qualquer surto de Covid-19.





O caso positivo foi registado entre os 215 passageiros de um voo vindo de Christchurch, na Austrália. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro Pohiva Tu’i’onetoa numa declaração radiofónica.





De acordo com a Associated Press, o passageiro que testou positivo já estava vacinado com as duas doses da Pfizer e tinha testado negativo antes de partir para Tonga.





O Governo planeia agora fazer uma nova declaração na próxima segunda-feira, estando em cima da mesa a possibilidade de decretar um confinamento nacional. Entretanto, o primeiro-ministro pede a todos os tonganeses que obedeçam ao distanciamento físico e cumpram todas as medidas de prevenção contra o vírus.

Equipa olímpica de regresso ao país





As autoridades de saúde informaram também que toda a equipa envolvida no voo de Christchurch, desde passageiros, tripulação, polícia ou trabalhadores do aeroporto, está em quarentena.





Entre os 215 passageiros estavam vários trabalhadores sazonais, mas também os membros da equipa olímpica de Tonga, que só passados vários meses conseguiu voltar ao país.





A equipa representou o Tonga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que terminaram a 8 de agosto. Os atletas ficaram retidos na Nova Zelândia durante mais de dois meses devido às restrições naquele país, mas também pela restrita política de viagens para o arquipélago polinésio.





Tal como muitos países vizinhos na região da Polinésia, o Tonga conseguiu evitar surtos de Covid-19 graças ao isolacionismo geográfico que o caracteriza. No entanto, uma alteração da situação pandémica pode trazer grandes desafios a sistemas de saúde pouco preparados e daquela região.







Por exemplo, as ilhas Fiji só registaram um número significativo de casos em abril deste ano, com grande prevalência da variante Delta. Houve mais de 50 mil casos confirmados e pelo menos 673 pessoas morreram.