Tony Blair diz que Brexit "é reversível"

Graça Andrade Ramos - RTP03 Dez, 2017, 20:03 / atualizado em 03 Dez, 2017, 20:09 | Mundo

De acordo com o jornal, esta foi a maior consulta desde as notícias de que o Reino Unido se prepara para pagar 50 mil milhões de euros à União Europeia como parte do acordo de divórcio com a UE.



E a posição dos eleitores deve-se, afirma, a esse mesmo acordo. Pensam também que é a Europa quem está a conseguir o "melhor negócio" com o Brexit e discordam do montante a pagar pelo 'divórcio'. A maioria acha mesmo que não se deveria pagar nada.Desde o referendo de 2016 que vários opositores do Brexit - incluindo o atual Presidente francês, Emmanuel Macron, Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, e o multimilionário George Soros - têm sugerido que o Reino Unido pode fazer marcha atrás para evitar o que consideram um caminho desastroso para a Economia britânica.



Tanto a sondagem como a entrevista a Blair surgem na véspera do encontro entre a primeira-ministra Theresa May e o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, sobre um esboço de acordo do Brexit, quanto à indemnização a pagar pelo Reino Unido, aos direitos dos cidadãos e à fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.



Fracassar este objetivos irá pulverizar o calendário que prevê o início de conversas sobre acordos comerciais numa cimeira marcada para daqui a duas semanas.



Para Blair há mais por onde fracassar. O ex-primeiro-ministro também criticou os esforços do atual Governo, de Theresa May, o qual, afirma "está a tentar negociar a saída do mercado único ao mesmo tempo que recria os seus benefícios". "Isso não vai acontecer", garantiu.

Defesa de May

Os apoiantes da saída deverão reagir com firmeza às palavras de Blair e talvez oiçam as do secretário para a Saúde, Jeremy Hunt, esta manhã.



Numa entrevista à ITV, Hunt avisou os brexiteers que terão de se unir em apoio a May ou arriscam que o Brexit nunca venha a dar-se. "A escolha que enfrentamos não é entre este Brexit ou aquele Brexit", disse.



"Se não apoiarmos a [primeira ministra] Theresa May, não teremos o Brexit, ela está a fazer um trabalho incrivelmente desafiador extremamente bem", defendeu.



Críticos da primeira-ministra dentro do próprio Partido Conservador, afirmam que o Governo está a ceder demasiado a Bruxelas.



Receiam por exemplo que as propostas que mantêm no Reino Unido alguma jurisdição do Tribunal Europeu, para tratar de casos relativos aos cidadãos europeus, acabem por resultar na manutenção da vigilância europeia sobre o Reino Unido mesmo após o Brexit.

Sondagem: a Europa está a castigar o Reino Unido

O Daily Mail faz a sua leitura dos resultados da sondagem sobre o Brexit, realizada online nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro últimos e que abrangeu cerca de mil pessoas adultas no Reino Unido.



A conclusão é que 50 por cento dos entrevistados apoiam uma segunda votação sobre o eventual acordo com a União Europeia. E a maioria acha que a União Europeia está a negociar melhor e a abusar do país.



Ao ler os resultados o Daily Mail afirma que a UE aproveitou aparentemente a eleição "falhada" de Theresa May e a sua posição frágil para meter no bolso a primeira-ministra e "castigar" os britânicos com uma enorme 'conta' de divórcio.



A reação, interpreta o jornal, vê-se nos resultados da sondagem. No estudo da Survation - que faz sondagens para a BBC, a Sky News, o Guardian e o Daily Telegraph - não há dúvidas sobre 'quem ganhou' a primeira ronda de negociações entre o negociador europeu, Michel Barnier e o secretário para o Brexit, Davis Davis.



Dos 1003 inquiridos, um total de 43 por cento pensa que a UE foi favorecida e só 16 por cento acredita que o Reino Unido venceu. Não sabem ou não respondem 41 por cento.



Acreditam também que os 50 mil milhões exigidos têm mais a ver com "vingança" da UE do que com justiça. Logo depois, a responsabilidade recai sobre a "fraqueza" de May.



A maioria, 57 por cento dos votantes, acredita aliás que o país não deveria pagar 50 mil milhões e só 20 por cento estão a favor. E só 11 por cento concordam com o montante. Quase quatro em 10 afirmam que não se deveria pagar nada pelo Brexit. O máximo que se poderia pagar, eventualmente, seria algo entre os 10 mil milhões e os 25 mil milhões.

Maioria apoia nova consulta

Face à necessidade de pagar os 50 mil milhões, 40 por cento "rangem os dentes" diz o jornal, mas dizem que é um bom preço por um acordo comercial. Já 35 por cento defendem uma saída sem qualquer acordo.



Do mesmo modo, 38 por cento, diz o jornal, apoiam um "Brexit -duro" no qual o país abandonaria o mercado único da UE e a união aduaneira. Mas 24 por cento preferem um "Brexit-suave" com a manutenção de ambos os acordos. Outros 28 por cento querem permanecer na União Europeia.



Um terço, 35 por cento, considera aliás que a vida vai piorar se o país abandonar o maior mercado do mundo. Apenas 14 por cento afirmaram estar convencidos que ficariam melhor fora da UE. A maioria diz que não sabe/não responde.



Um em cada dois quer claramente uma nova sondagem quando o acordo estiver concluído. Opõem-se 34 por cento.



O impacto da saída ainda provoca ataques de nervos. Quatro em cada 10 votantes admitem "recear" o Brexit e 30 por cento afirmam-se "entusiasmados".



Seriam contudo necessárias novas consultas mais abrangentes para aferir com maior certeza o que pensam os súbditos de Sua Majestade a Rainha Isabel II.

Alertas de Blair

Depois de decidida a indemnização, a fronteira irlandesa parece o maior obstáculo às negociações, tal como apontou Tony Blair, referindo que o Brexit se pode tornar uma ameaça ao Acordo de Sexta-feira Santa e à paz que ele trouxe.



"O Acordo não está de momento ameaçado no sentido em que todos dizem querer que se mantenha, mas está em risco devido ao Brexit, porque a República da Irlanda e o Reino Unido estiveram sempre historicamente na mesma relação com a União Europeia" referiu.



"Estávamos de fora e depois entramos exatamente ao mesmo tempo. Pela primeira vez vamos estar em relações diferentes. O Reino Unido irá estar fora da Europa e a República da irlanda estara dentro da Europa", frisou.



"Isso implica necessariamente que a fronteira entre o norte e o sul irá tornar-se a fronteira entre o Reino Unido e a União Europeia. As dificuldades que isto acarreta são evidentes", concluiu.