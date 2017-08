Tony Schwartz acredita na demissão de Donald Trump

Na rede social Twitter, Tony Schwartz escreveu que “a presidência Trump está efetivamente acabada”.



“Ficarei surpreendido se ele sobreviver até ao fim do ano. Muito provavelmente vai demitir-se na altura do outono ou mais cedo”, estimou.





Trump's presidency is effectively over. Would be amazed if he survives till end of the year. More likely resigns by fall, if not sooner.