Tóquio quer apoio da China para derrubar Coreia do Norte

O novo lançamento de míssil balístico norte-coreano confirmou os receios de Tóquio de que poderia ser, e não os EUA, um dos primeiros alvos de Pyongyang caso um conflito armado de larga escala venha a concretizar-se.



Dada a gravidade da situação, Tóquio insiste que Pequim corte as relações comerciais com Pyongyang, já que o governo japonês considera ser esta a única fonte de sobrevivência do governo de Kim Jong-un.



A parte japonesa não quer que Pequim aumente a pressão já que, segundo Tóquio, é impossível solucionar o problema norte-coreano sem sanções chinesas.





Condenação de vários países

Os Estados Unidos testaram pela primeira vez com sucesso o seu sistema de defesa contra mísseis balísticos intercontinentais. O intercetor terrestre foi lançado numa base aérea da Califórnia e conseguiu abater um míssil balístico, informou a Agência de Defesa de Mísseis (MDA), citada pela agência Reuters.



"A Coreia do Norte tem demonstrado um grande desrespeito pelo seu vizinho, a China, ao disparar mais um míssil balístico, mas a China está a tentar!", escreveu Donald Trump no Twitter na segunda-feira.







Na sequência do teste norte-americano de interceção de mísseis no Pacífico, a Coreia do Norte diz estar preparada para um novo ensaio."Nós estamos preparados para lançar os ICBM para onde quisermos, sob as ordens do comandante supremo Kim Jong-Un, refere o Rodong Sinmun, órgão oficial do partido único no poder em Pyongyang.Na terça-feira, os Estados Unidos indicaram que um míssil intercontinental lançado da base da Força Aérea de Vandenberg na Califórnia foi intercetado com êxito por um míssil disparado do Centro de Testes Reagan instalado nas ilhas Marshall, no Pacífico."Os Estados Unidos devem estar conscientes de que não é em vão quando falamos do nosso poder para reduzirmos a cinzas o antro do diabo com as nossas armas nucleares", escreve o jornal norte-coreano o Rodong Sinmun, órgão oficial do partido único no poder em Pyongyang.Pyongyang anunciou na terça-feira o lançamento o disparo de um míssil sobre o mar do Japão o que provocou a condenação de vários países, em todo o mundo. Este é terceiro ensaio da Coreia do Norte em três semanas e o décimo segundo desde o início do ano.A Coreia do Sul disse que o míssil percorreu 450 quilómetros, enquanto o Japão disse que caiu na sua zona económica exclusiva, que se estende até 200 milhas náuticas (370 km) da sua costa.O Pentágono informa que o teste estava planeado há muito e que coincidiu com o mais recente teste de mísseis da Coreia do Norte."Este sistema é vital para a defesa do nosso país, e este teste demonstra que temos meios de dissuasão capazes e credíveis contra uma ameaça muito real", disse o diretor da MDA, o vice-almirante Jim Syring.O regime norte-coreano acelerou significativamente os seus testes de mísseis no ano passado e parece estar a realizar progressos no desenvolvimento de um arsenal que representa uma ameaça, não só para a Coreia do Sul e para o Japão, onde estão destacados no total 80.000 militares norte-americanos, mas também em relação a um míssil balístico intercontinental capaz de atingir o território dos Estados Unidos.Pyongyang tem estado a desafiar as resoluções da ONU que proíbem qualquer atividade nuclear e de mísseis pelo regime norte-coreano. O seu último teste de mísseis foi condenado também pelo Presidente dos EUA.