Tóquio. Universidade altera resultados para excluir mulheres

Uma das universidades privadas de Tóquio tem, alegadamente, alterado os resultados dos exames de admissão. A medida adotada pela Universidade de Medicina de Tóquio teria em vista diminuir o número de médicas, segundo os media da capital japonesa.





A fraude começou a ser desmontada a partir da informação de uma fonte, ligada à universidade, que indicou aos jornais que a faculdade alterava estes resultados desde 2011.





Japan Times. Terá sido emtão que a faculdade estabeleceu como objectivo manter a proporção de raparigas admitidas nos 30 por cento.

Os dados apontavam para 40 por cento de raparigas no total de estudantes admitidos pela faculdade em 2010, quando, no ano anterior, apenas 20 por cento dos alunos aceites eram do sexo feminino, de acordo com o.

Coeficiente para baixar notas

Os alunos que queiram estudar na Universidade de Medicina de Tóquio são obrigados a passar por duas fases de exames. Na primeira, os candidatos são avaliados nas áreas de Ciências, Inglês e Matemática. Caso passem à segunda fase, têm de escrever um pequeno ensaio e passar depois por uma entrevista.





O problema estará no coeficiente específico introduzido pela universidadade na primeira fase, uma prática que remonta a 2011, para baixar as notas dos exames das raparigas, o que não acontece com os exames dos rapazes, revelou o jornal Asahi Shimbun

Este ano candidataram-se 2614 estudantes. Após as duas fases de admissão, que decorreram em fevereiro, foram aceites 30 alunas e 141 alunos. De acordo com a mesma fonte, a medida é um “mal necessário”.“Muitas vezes as mulheres despedem-se do trabalho logo a seguir à faculdade para casar e ter filhos. Há um consentimento silencioso [para aceitar mais rapazes estudantes] como forma de resolver a falta de médicos”, argumentou a fonte, em declarações ao jornalA admissão depende da soma obtida na avaliação nessas duas fases.Fumio Azuma, porta-voz da universidade, declarou apenas que está em curso uma investigação interna.