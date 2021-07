Tóquio2020. Arqueira sul-coreana An San bate primeiro recorde olímpico dos Jogos

An San, de 20 anos, superou um recorde que tinha sido fixado pela ucraniana Lina Herasymenko em Atlanta1996, com um total de 673 pontos, ainda antes da realização da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos na capital japonesa que ocorre ao início da tarde desta sexta-feira.As três arqueiras melhor classificadas nesta fase da prova foram todas sul-coreanas, com resultados que superaram o anterior máximo olímpico: Jang Minhee foi segunda colocada, com 677 pontos, e Kang Chae Young terminou no terceiro lugar, com 675.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão decorrer até 8 de agosto, após o adiamento por um ano devido à pandemia da covid-19.