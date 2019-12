Tóquio2020. Comité Olímpico da Rússia diz manter a preparação para os Jogos



"Continuam em pleno os preparativos para os Jogos Olímpicos (de 2020) e de outros grandes eventos desportivos", afirmou Stanislav Pozdniakov, citado pela agência noticiosa russa Interfax.



Na segunda-feira, a AMA condenou o desporto russo a quatro anos de alheamento das grandes competições internacionais, período durante o qual vai ficar afastado de Jogos Olímpicos e Mundiais, incluindo o de futebol, em 2022, mas permitindo e prometendo o apoio à participação dos atletas "limpos", sob bandeira neutra.



Por seu turno, o ministro dos Desportos da Rússia, Pavel Kolobkov, afirmou que esta decisão não vai afetar a organização de competições desportivas em solo russo que foram planeadas com antecedência.



"Estou convencido que os nossos sócios das federações internacionais vão suportar o nosso direito a organizar estes eventos", frisou o governante.



A cidade russa de São Petersburgo vai acolher três jogos da fase de grupos do Euro2020 em junho do próximo ano, bem como um jogo dos quartos de final em julho. A mesma cidade vai receber a final da Liga dos Campeões em 2021.



A AMA aplicou esta sansão ao esquema de doping com apoio estatal, publicado há cerca de seis anos, e à obstrução na investigação a pelo menos 145 casos, com alteração ou eliminação dos dados do laboratório de Moscovo, alguns ocorridos até janeiro último.