Toretsk. Equipa da RTP a dois quilómetros da frente russa

Em Toretsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, um bombardeamento aéreo russo causou as mortes de três pessoas: avó, mãe e uma filha de 17 anos. Os enviados da RTP António Mateus e Cláudio Calhau estiveram no local.