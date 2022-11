Tornados causam um morto e dezenas de feridos nos Estados Unidos

As tempestades deixaram um rasto de destruição na cidade de Idabel, no estado de Oklahoma, e na zona de Lamar, no Texas, onde pelo menos 50 casas ficaram danificadas ou arrasadas.

O governador de Oklahoma, Kevin Stitt, disse que equipas de busca e salvamento, e também geradores, estavam a ser enviados para a área de Idabel, considerada a zona mais atingida pelas tempestades, onde uma igreja e um centro médico foram arrasados.

O Gabinete de Gestão de Emergências de Oklahoma indicou que pelo menos três outras zonas foram também atingidas por tempestades, com inundações repentinas em algumas áreas.

O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos tinha emitido vários avisos de tornado, na sexta-feira, para diferentes áreas naqueles dois estados.