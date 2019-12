Tottenham vira resultado e Mourinho regressa aos triunfos na Premier League

Em Londres, dias depois do desaire ‘caseiro’ com o Chelsea (2-0), o Tottenham apanhou um valente susto quando o central Webster colocou os forasteiros em vantagem, aos 37 minutos, mas acabou por protagonizar a reviravolta na segunda parte.



O avançado e capitão Harry Kane refez a igualdade, aos 53 minutos, e Dele Alli, aos 72, consumou a ‘cambalhota’ no marcador, garantindo o triunfo aos ‘spurs’ na tradicional jornada do ‘boxing day’.



Com este resultado, a formação de José Mourinho passou a somar 29 pontos e subiu provisoriamente ao quinto lugar, ficando a três do Chelsea, que ocupa o quarto posto, o último que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.



Ainda hoje, os ‘blues’ recebem o Southampton, enquanto o líder Liverpool desloca-se ao campo do Leicester, no duelo entre os dois primeiros classificados da ‘Premier League’.