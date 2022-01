TPI dá 3 meses à Venezuela para responder a acusação de Crimes contra a Humanidade

Entre estes crimes estão casos de tortura, violações e outras formas de violência sexual, perseguição e detenções de motivação política.



As investigações do Tribunal começaram em 2018 à forma como o estado venezuelano tratou as manifestações da oposição e os opositores detidos nos protestos que começaram em abril de 2017.