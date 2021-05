TPI. Procuradora admite crimes de guerra na escalada de violência entre Israel e Hamas

A procuradora internacional Fatou Bensouda, nascida na Gâmbia, admitiu esta quarta-feira, depois de mais uma madrugada de ataques, que estejam a ocorrer crimes de guerra.

“Noto com grande preocupação a escalada da violência na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, assim como em Gaza e nos seus arredores, e a possível ocorrência de crimes abrangidos pelo Estatuto de Roma”, escreveu a procuradora na rede social Twitter. "Ecoo o apelo da comunidade internacional à calma, restrição e suspensão da violência".







Os ataques dos últimos dias fizeram 49 mortos em Gaza e seis em Israel até às primeiras horas de quarta-feira . Em Gaza contaram-se mais de 230 feridos e em Israel "dezenas".

As Nações Unidas alertaram para o perigo de uma guerra “em grande escala” enquanto o Conselho de Segurança se prepara para reunir de emergência sobre a tensão, pela terceira vez em dois dias. Ao lado do Egito e do Qatar, a ONU tem procurado alcançar um cessar-fogo.

Em março, o gabinete da procuradora Bensouda anunciou a abertura de uma investigação oficial a possíveis crimes de guerra anteriormente cometidos nos “territórios ocupados” na Cisjordânia e da Faixa de Gaza, tanto pelo exército israelita como por grupos armados palestinianos, como o Hamas.







“O meu gabinete irá continuar a monitorizar os desenvolvimentos no terreno e sinalizar qualquer ocorrência abrangida pela nossa jurisdição”, prometeu Bensouda esta quarta-feira.







A procuradora está no final do mandato e o destino dos dossiers que abriu será decidido pelo seu sucessor, o procurador britânico Karim Khan.

Dúvidas sobre al-Aqsa



O Tribunal Penal Internacional foi estabelecido pelo Estatuto de Roma em 1998, como um tribunal de último recurso para julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, quando um país não tem meios judiciais independentes ou se recusa a fazê-lo.Os dirigentes palestinianos subscreveram o Estatuto. Já

Jerusalém invoca a capacidade de investigação e de juízo independente dos seus próprios tribunais quanto as alegações anteriores de crimes de guerra e tem apresentado documentos processuais e condenações para justificar os seus argumentos.

, ao abrigo de disposições previstas em diversos tratados e leis internacionais sobre herança cultural.A Convenção de Haia, de 1945, foi o primeiro tratado internacional a focar-se na proteção de locais de importância cultural mundial durante conflitos armados e obriga as forças envolvidas a protegê-los.A Convenção, que foi assinada por Israel, tenta evitar que tais locais sejam destruídos, pilhados ou utilizados com fins militares. A lei já faz parte da legislação internacional corrente, o que significa que obriga todas as partes em qualquer tipo de conflito, contudo nunca nenhum Governo foi processado por a desrespeitar.