Trabalhadores de Chernobyl continuam retidos sob ocupação russa

A central nuclear de Chernobyl foi palco do pior desastre nuclear do mundo em 1986. Desligada desde então, continua a necessitar que um conjunto de trabalhadores que monitorizam os níveis de radioatividade.







Foi essa equipa de





De acordo com relatos de familiares à BBC, os técnicos têm comida, mas não sabem por quanto tempo. Os militares russos terão oferecido produtos alimentares, mas os trabalhadores recusaram, argumentando que essa entrega seria utilizada como propaganda.

"A situação é complicada e tensa", afirmou Yuri Fomichev, presidente do município de Slavutych. "É difícil para eles moral, física e psicologicamente", observou.

As áreas de trabalho dos técnicos não estão preparadas para dormir. Por isso, têm sido improvisadas camas em mesas e no chão. Para já, organizaram-se por turnos, mas Yuri Fomichev alerta para a falta de condições e corte de medicamentos.





Os militares russos ter-se-ão disponibilizado para deixá-los trocar de turno, mas advertiram que não garantiam a segurança no regresso a casa, nem aos trabalhadores que viajariam para as intalações.





O comboio que faz o transponte entre a localidade de Slavutych, onde moram os trabalhadores, e Chernobyl atravessa o território bielorrusso, aliado da Rússia.

A ansiedade está a aumentar e teme-se que tal estado altere a capacidade de operar os equipamentos em segurança.







"Pode já não ser uma central de energia nuclear em laboração, mas ainda requer muita atenção para garantir que todos os sistemas estejam a funcionar normalmente", acrescentou. Os familiares manifestam muito inquietos e advertem: "Temos que lhes dizer que atualmente não há uma maneira segura de tirar os trabalhadores de lá", rematou Fomichev. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, garantiu que estava em contacto com as duas partes para gerirem a segurança, tanto em Chernobyl como nas outras centrais nucleares que se encontram em funcionamento na Ucrânia. Atualmente, Chernobyl emprega cerca de 2.400 pessoas, entre cientistas, técnicos, cozinheiros, médicos e outros funcionários de apoio, e ainda elementos da guarda nacional.