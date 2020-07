Trabalho forçado. Multinacionais instadas a cortar laços com fornecedores chineses

Ativistas lançaram uma campanha onde acusam fábricas chinesas de “apoiar e beneficiar” da exploração do povo uigure., lê-se na página oficial da campanha ”, escrevem os ativistas.A Apple e a Nike já garantiram que estão a investigar as alegações. A gigante Nike afirmou estar a “conduzir diligências contínuas com os nossos fornecedores na China para identificar e avaliar potenciais riscos relacionados ao emprego de uigures ou outras minorias étnicas”.

A empresa disse que não obtém materiais diretamente de Xinjiang, a região autónoma chinesa que abriga grande parte da população uigure do país.





Já a gigante eletrónica disse não ter encontrado “evidências de trabalho forçado nas linhas de produção da Apple”, mas garantiu que “continuará a monitorizar”.

Políticos e ativistas defendem que as empresas precisam de tomar medidas concretas se não quiserem ser cúmplices dos abusos dos direitos humanos por parte do executivo chinês.“As marcas e os distribuidores deveriam ter saído há muito tempo, mas não saíram e é por isso que esta convocação pública é importante e necessária”, disse Chloe Cranston, da Anti-Slavery International, uma das mais de 180 organizações envolvidas na campanha.“Não se trata apenas de terminar uma parceria com um fornecedor. É realmente sobre adotar uma abordagem generalizada”, acrescentou Cranston.

Dos “centros de reeducação” ao trabalho forçado

“Dentro dos campos, os detidos são submetidos a instrução política, forçados a renunciar à sua religião e cultura e, em alguns casos, supostamente sujeitos a tortura”, relata o relatório

No início do ano, o Instituto Australiano de Políticas Estratégicas (ASPI) publicou um relatório onde dá conta que, segundo conta o relatório do instituto australiano.A campanha de “reeducação” parece ter entrado agora na fase seguinte, já que oficiais do executivo chinês alegam que todos os “estagiários se formaram”.De acordo com o relatório,O ASPI identificou 27 fábricas em nove províncias chinesas que utilizam mão-de-obra uigure transferida de Xinjiang desde 2017 com autorização do Governo chinês sob uma política conhecida como “Xinjiang Aid”.nos setores da tecnologia, vestuário e automóvel, incluindo a Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony e Volkswagen.O relatório intitulado “Uigures à venda” descreve que a população desta minoria muçulmana, a trabalhar longe de casa, vive geralmente em dormitórios segregados, são obrigados a frequentar aulas de mandarim e de formação ideológica fora do horário de trabalho, estão sujeitos a uma vigilância constante e são proibidos de cumprir as suas práticas religiosas.Há indícios de que as autoridades locais e intermediários privados estejam a ser “pagos por cabeça” pelo Governo da província de Xinjiang para organizar as tarefas.A China, por sua vez, rejeita as alegações acerca dos campos de “reeducação”, considerando-as “falsas” e descreve os seus programas como uma “formação vocacional” e preparação para o trabalho e educação.

O deve e está a ser feito?

Segundo defende o ASPI,“Governos estrangeiros, empresas e grupos da sociedade civil devem identificar oportunidades para aumentar a pressão sobre o Governo chinês para acabar com o uso de trabalho forçado uigure e detenções extrajudiciais”, acrescenta o relatório. BBC , Omer Kanat, diretor executivo do, afirmou que“Até agora, existiram condenações sobre o que o Governo chinês tem vindo a fazer, mas ainda não foi tomada nenhuma medida”, asseverou Kanat. “O Governo chinês não fará nada a não ser que haja alguns impactos reais”, acrescentou.O apelo ocorre numa altura em que osPara além disso, os deputados do Congresso dos EUA estão a considerar a imposição de uma legislação que proíba explicitamente as importações de Xinjiang, enquanto políticos norte-americanos e europeus também ameaçam impor uma legislação que forçará as empresas a monitorizar o assunto mais de perto.