Tráfego retomado no Suez após quase uma semana,anuncia Autoridade do Canal

"O almirante Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal do Suez, proclamou o recomeço do tráfego de navegação no canal", anunciou a meio da tarde o organismo num comunicado.

A autoridade tinha anunciado hoje ao início da manhã que o "Ever Given" tinha começado a flutuar depois de ter estado totalmente encalhado desde a passada terça-feira, bloqueando o tráfego naval.

O Canal do Suez, no Egito, é uma das passagens marítimas mais movimentadas do mundo e, devido ao encalhe do "Ever Given", 400 navios aguardavam hoje a passagem na via que liga o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho.