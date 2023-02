Tráfico de droga na Guiné-Bissau potencia risco de extremismo islâmico, segundo Ex-PM

Em entrevista à agência Lusa em Lisboa, o ex-governante reconhece que "a questão do tráfico de droga não é exclusiva da Guiné-Bissau, é o resultado da fragilidade dos países" e que o país lusófono "faz parte desse conjunto".

"É verdade houve muita publicidade da Guiné-Bissau", sobretudo depois da guerra civil de 1998 neste país, que "aparece como um dos Estados ainda mais frágeis".

"O tráfico de droga acaba por fragilizar ainda mais esses Estados. [...] porque penetra no tecido fundamental desses Estados, deformando completamente" as suas estruturas, diz.

Os traficantes, considera o ex-primeiro-ministro, escolhem estes países porque os custos são muito reduzidos.

"Quando você tem mercadoria para vender, quanto menor for o custo para poder escoar o seu produto melhor [...] Pode ser mais concorrencial a penetração via África Ocidental, que é muito mais barata do que outros trajetos, porque pode-se encontrar Estados mais frágeis, onde se dá pouco dinheiro e, portanto, a rentabilidade é maior", refere.

Considerando que o tráfico de droga alimenta conflitos, sobretudo no Sahel, refere o risco de o fundamentalismo islâmico se alastrar aos países do litoral da região da África Ocidental como a Guiné-Bissau.

Além do tráfico de droga, o ex-governante cita também a questão política em que há forças "que têm mais escrúpulos e forças políticas que têm menos escrúpulos na utilização do fenómeno da religião para capturar indevidamente o eleitorado".

Neste sentido, deu o exemplo do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, ao defender que os muçulmanos, por representarem 65% da população, "deveriam dirigir a Guiné-Bissau".

"É uma oferta política que ele faz para ver se as pessoas aderem e é muito mau. [...] é uma questão para mim, de ética, uma questão moral, na verdade são limites que nós não deveríamos ultrapassar", defende Aristides Gomes, considerando que a religião "é um assunto privado num Estado laico" e que "essa religiosidade não deveria ser assumida como sendo uma base para o exercício do poder".

O ex-primeiro-ministro considera assim que é preciso "um trabalho sério" para "reforçar a imunidade do Estado" guineense para também proteger a população, porque se o Estado desaparece "não se poderá gerir a vida pública" para combater crimes como o tráfico de droga.

Questionado sobre se a sua formação política, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, na oposição) tem condições para vencer as próximas legislativas, previstas para 04 de junho, Aristides Gomes defende que é preciso "uma coligação vasta, uma coligação republicana" que "possa funcionar na base da ética, na base da moral".

"É preciso um retorno ao verdadeiro espírito do Estado da Guiné-Bissau que foi um Estado criado com a participação de toda a gente" para combater a "falta de ética e moral na oferta política que está a ser feita pelo Presidente Sissoco e pela maioria que o apoia", refere.

O ex-primeiro-ministro guineense defende que deve prevalecer no Estado o movimento republicano laico, universalista, que "está a ser escamoteado" pelo Presidente "quando começa a explorar sentimentos baixos na base da religião, na base da etnicidade, na base do regionalismo".

Assim, admite coligações com o Partido da Renovação Social, que chegou a integrar o atual Governo, e até mesmo com elementos do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), um grupo de dissidentes do PAIGC que sustenta o executivo.

Questionado sobre a possibilidade de o líder do PAIGC vir a ser nomeado primeiro-ministro caso o partido vença as legislativas, Aristides Gomes lembra que o próprio Presidente já afastou essa hipótese devido às divergências com Domingos Simões Pereira, seu adversário nas presidenciais de 2019.

Neste sentido, defende que "a Constituição deve ser clarificada em certos pontos" no sentido do semipresidencialismo, para evitar posturas como a do atual chefe de Estado que, diz, anda em "deambulações conforme a sua conveniência" e evitar que a Carta Magna seja um "fator de conflito".