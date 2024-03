Tragédia em Gaza "vai assombrar-nos nos próximos anos", alerta PM irlandês

"Há uma terrível catástrofe humanitária a desenrolar-se em Gaza, uma tragédia humana que penso que nos vai assombrar a todos nos próximos anos", disse Varadkar ao tomar o pequeno-almoço com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.

O "taoiseach" (primeiro-ministro da Irlanda) está em Washington para se encontrar com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantendo a tradição de visitar o país no dia de São Patrício, a festa anual, comemorada a 17 de março, em homenagem ao padroeiro da Irlanda, que morreu nesta mesma data no ano de 461.

Varadkar explicou que a Irlanda sabe, por experiência própria, que "as atrocidades podem conduzir a ciclos de vingança e ódio", mas também sublinhou que é possível tecer "uma nova esperança para substituir os velhos ódios".

"A América ajudou-nos a encontrar a paz. E agora vamos trabalhar juntos para construir uma paz justa e duradoura no Médio Oriente para Israel, para a Palestina e para os seus vizinhos árabes", afirmou.

O primeiro-ministro irlandês aplaudiu em particular a "coragem e liderança" de Kamala Harris, que apelou a um "cessar-fogo imediato" em Gaza na semana passada.

"Tenho a certeza de que não deve ter sido fácil, mas foi a coisa certa a fazer e as suas palavras tiveram eco em todo o mundo", afirmou.

A administração democrata de Biden apoia a guerra de Israel contra Gaza, enviando armas, ao mesmo tempo que expressa frustração com as consequências humanitárias da ofensiva de Israel no enclave palestiniano.

Israel e o Hamas estão em guerra desde 07 de outubro de 2023, quando operacionais do grupo islamita palestiniano fizeram um ataque sem precedentes em solo israelita, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240 outras.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza que já causou cerca de 31.500 mortos, segundo o governo do Hamas.