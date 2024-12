Transição da região "tem sido um grande sucesso" - Xi Jinping

O Presidente chinês falava à chegada à região especial chinesa, para uma visita de três dias, durante a qual vai dar posse ao chefe do Executivo de Macau eleito, Sam Hou Fai.

Num breve discurso, proferido num pódio colocado no aeroporto, o líder chinês disse que "a prática do princípio `um país, dois sistemas` com características de Macau tem sido um grande sucesso, testemunhado por todo o mundo".