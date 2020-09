Transmissão pelo ar. Centro de Controlo de Doenças dos EUA publicou alerta por engano

“Uma versão de rascunho com propostas de alteração às recomendações [do CDC sobre o novo coronavírus] foi publicada por engano nooficial da agência” na sexta-feira, esclareceu o vice-diretor Jay Butler, acrescentando queEsta “falha do CDC” está a ser discutida pela agência para que não volte a ser repetida, garantiu Butler ao Washington Post . “Isto não pode voltar a acontecer”.O documento agora retirado pelo CDCe evitar, assim, que a Covid-19 se espalhasse em espaços fechados.Segundo as diretrizes da agência,, que conseguem permanecer suspensas e deslocar-se até dois metros de distância.Antes de ter publicado por engano estas indicações, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA apenas referia a transmissão do vírus de pessoa para pessoa através de gotículas presentes nas vias respiratórias.A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse, por sua vez,Ainda assim, esta segunda-feira um membro dessa entidade assegurou que a política acerca da transmissão por aerossóis não foi alterada.Desde que foi detetado pela primeira vez, em dezembro do ano passado, o novo coronavírus já infetou mais de 31 milhões de pessoas, das quais quase um milhão são vítimas mortais. Do total de contagiados, mais de 21 milhões já foram dados como recuperados.