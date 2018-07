Transporte ilegal alicia migrantes pelo Facebook

RTP04 Jul, 2018, 16:55 / atualizado em 04 Jul, 2018, 17:02 | Mundo

“Viagem para a Itália na próxima semana num grande e rápido iate turístico. Dois andares, ar condicionado, preparado para turistas. Recomendado para famílias.”



Assemelha-se a um anúncio de uma qualquer agência de viagens. No entanto, a frase consta de uma publicação de Facebook, numa página gerida por traficantes de migrantes.



Estes publicitam todas as formas possíveis de transporte de migrantes para a Europa. Fazem-no de tal forma que quase parecem verdadeiras agências de viagens.



As publicações, escritas em árabe, incluem "fotos, informações de preços e rotas, bem como o nome dos países a evitar", de acordo com a



É sempre garantido que as viagens são “seguras” e que “chegam sempre ao destino”.



As redes sociais mais utilizadas para estas publicações são o Facebook e o Instagram. No entanto, os traficantes também fazem uso do YouTube, do Google+ e do Twitter.



As plataformas de contacto privado como o Viber, o Telegram e o WhatsApp são utilizadas numa fase posterior, para acordar os meios de pagamento e os detalhes da viagem.



O pagamento em dinheiro,"realizado ao longo das várias etapas da viagem", continua a ser o mais utilizado, segundo um relatório de 2017 do Centro Europeu de Tráfico de Migrantes (EMSC), pertencente à Europol.



As “oportunidades” disponíveis



O jornal



Existe ainda a possibilidade de fazer a viagem entre a Turquia e a Itália num "barco de luxo", com todas as refeições incluídas – fica a 6500 euros.



Os serviços destas “agências de viagens” para migrantes ilegais também disponibilizam transporte terrestre e aéreo.



Uma viagem de carro entre a Turquia e a Grécia fica a 3000 euros, mas se o percurso for feito de autocarro, o preço desce para os 2000. Também é possível ir de carro da Turquia para a Alemanha, por 13000 euros.



As viagens de avião para a Alemanha são as mais caras - 15 mil dólares, onde estão incluídos um visto Shengen falsificado.



“Os traficantes aliciam migrantes vulneráveis com propostas atrativas e irrealistas de travessias ‘seguras’ quando, na verdade, estas acabam muitas vezes em tragédia”, lê-se no relatório da EMSC.



Estes migrantes vêm de países como a Síria, Paquistão, Afeganistão, Líbia, Turquia e Iraque.



Número de contas no Facebook aumentou

Segundo a Frontex, estas contas de Facebook caracterizam-se por “aparecerem e desaparecerem rapidamente, o que torna difícil o seu controlo”. No entanto, a EMSC conseguiu apurar alguns números.



Em 2016 foram identificadas 1150 contas que promoviam o transporte ilegal de migrantes. No ano anterior tinham-se contabilizado 148 contas suspeitas.



Estas aparecem como sediadas fora da União Europeia, maioritariamente na Turquia. Apesar disso, o relatório da EMSC declara que "já detetaram alguns exemplos de contas que, aparentemente, têm a sua sede na Europa".





"Profiting from misery – how smugglers bring people to Europe"







Estes traficantes não tratam apenas das viagens ilegais dos migrantes. A documentação inerente à travessia de fronteiras também é tida em conta.



Os grupos dedicam-se a forjar a documentação dos migrantes, fazendo-lhes alterações, ou então, a produzir documentos falsos de raiz. A EMSC também detetou situações em que são utilizados documentos verdadeiros, roubados a terceiros.



Ao todo, em 2016, a EMSC detetou 2589 documentos que foram forjados, falsificados ou roubados para serem utilizados por migrantes ilegais. Foram ainda descobertas 22 casas de impressão e fabricas de falsificação de documentos.



Também estes serviços trazem um custo acrescido. Por 22 mil dólares o migrante pode reinstalar-se ilegalmente no Canadá. Por um preço mais baixo, de 650 euros, pode obter um visto Schengen falsificado, para uma estadia de curta duração – note-se que um visto legal não chega aos 40 euros.



De acordo com a Europol, “em 2015 mais de um milhão de migrantes ilegais entraram na União Europeia. Mais de 90 por cento destes migrantes utilizaram serviços facilitadores ao longo da sua viagem. Na maior parte dos casos, estes serviços foram providenciados por redes de tráfico de migrantes”.