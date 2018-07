Tratamento experimental usa células modificadas para combater cancro

24 Jul, 2018, 21:14 | Mundo

Uma equipa de investigadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) está a desenvolver um tratamento prometedor na batalha contra o cancro.



Baseado na imunoterapia, consiste na modificação de células, tornando-as capazes de reconhecer o cancro.



Antoni Ribas é professor de medicina e está a liderar a equipa que trabalha no tratamento experimental. Começou em 2001 a testar medicamentos experimentais em pacientes com melanoma, o cancro de pele mais mortal. Foi o primeiro passo para a imunoterapia, mas teve um baixo retorno, tendo funcionado apenas em 10 por cento dos pacientes.



As células T são um grupo de glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo, destruindo células que estejam contaminadas. O problema é que as células T não reconhecem células cancerígenas, deixando o corpo vulnerável.



Várias investigações foram feitas e descobriram uma solução para contornar o problema, através da modificação genética das células e adicionando-lhes recetores capazes de detetar cancro. No entanto, surge outro problema: eventualmente as células T deixam de ter este “superpoder”.



É nesta fase que entra o tratamento experimental desenvolvido por uma equipa de investigadores da UCLA.







Juntamente com outros investigadores, Ribas contornou a situação, não se limitando a modificar apenas as células T, mas sim a alterar as células-tronco da medula óssea, que produzem as células T.

“Há pacientes que estão curados”

Preço dos medicamentos é um problema

Os medicamentos inicialmente produzidos pela equipa de investigadores foram melhorados, passando a eliminar esse “travão” que impede o reconhecimento de células cancerígenas. A nova versão foi aprovada para tratar diferentes tipos de cancro, com uma percentagem de êxito de 40 por cento nos casos de melanoma.Antoni Ribas mostra-se satisfeito com os avanços que conseguiram alcançar. “Os pacientes que mostraram resultados positivos tinham cancro espalhado por todo o corpo e agora não têm nenhum tumor há anos”, afirma Ribas.No entanto, Ribas explica que os novos medicamentos, por enquanto, apenas funcionam em pacientes cujo sistema imunitário tinha aprendido a identificar o tumor mas não conseguia combatê-lo.O professor de medicina está a desenvolver novas pesquisas que encontrem a razão pela qual a imunoterapia não funciona em todos os pacientes e permitam encontrar formas de ativar o sistema imunitário contra o cancro.“Uma das coisas que estamos a experimentar é injetar um vírus alterado geneticamente numa metástase, para que o sistema imunitário pense que há uma infeção. Ou então, injetar uma sequência de ADN que se parece com um vírus ou uma bactéria. Depois aplicamos imunoterapia”, explica Ribas numa entrevista ao jornal espanhol El País O professor espanhol confessa que estes são estudos preliminares mas prometedores e acrescenta que há cerca de 20 medicamentos de imunoterapia que estão a ser testados. “Nem todos funcionarão, mas alguns conseguirão um novo avanço”, afirma Ribas.Antoni Ribas estima que o tratamento irá implicar um investimento de centenas de milhares de euros por cada paciente. Esta é uma realidade que não agrada ao professor de medicina, que lamenta que se esteja a caminhar para um período “em que apenas os mais ricos poderão pagar pelos novos medicamentos contra o cancro”.“Não me agrada saber que há pessoas que não conseguem pagar, que recebem o medicamento antigo porque é mais barato do que o novo. Isto não é inteligente”, afirma Ribas.“O que temos de fazer é desenvolver medicamentos que funcionem; desta forma não são caros, acabam por ser baratos para a sociedade”, defende o líder da equipa de investigação da UCLA.