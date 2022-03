Tréguas no Iémen durante o mês do Ramadão votadas a um provável fracasso

"Se o bloqueio não for levantado, a declaração da coligação de agressão sobre o termo das suas operações militares não terá qualquer significado porque o sofrimento dos iemenitas como resultado do bloqueio é mais severo do que a própria guerra", justificou Mohammed al-Bukaiti, um responsável houthi, numa publicação na rede social Twitter.







Os próprios rebeldes tinham anunciado sábado tréguas de três dias, admitindo prolonga-las caso a coligação levantasse o bloqueio, cessasse os bombardeamentos e retirasse as suas tropas do Iémen. Condições que não foram atendidas Ao anunciar as tréguas terça-feira, o brigadeiro-general Turki al-Maliki da coligação garantiu que seriam tomadas “todas as medidas para que o cessar-fogo fosse bem-sucedido”, de forma a criar “um ambiente positivo durante o mês sagrado do Ramadão, para garantir a paz".







O cessar-fogo da coligação coincide com o início de consultas em Riade entre iemenitas sob o beneplácito do Conselho de Cooperação do Golfo, com o “objetivo de criar as condições favoráveis para o mês sagrado do Ramadão progredir em paz”, referiu ainda o comando da coligação.





Meta provavelmente infrutífera, já que os rebeldes xiitas, apoiados pelo Irão, não só rejeitaram as tréguas iniciadas às 03h00 GMT (06h00 locais) por não incluírem o levantamento do bloqueio, como recusaram integrar as conversações por se desenrolarem em território “inimigo”.

"Um passo"



A cimeira, convocada pelo Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, em inglês) iniciou-se terça-feira e deverá continuar até 7 de abril. Sediado na Arábia Saudita, o GCC integra seis países (Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos).







No início dos trabalhos, esta quarta-feira de manhã, o enviado especial das Nações Unidas para o Iémen, o sueco Hans Grundberg, considerou que os anúncios de “cessar temporário das operações militares são um passo na direção certa”.





“O processo de paz no Iémen está em ponto morto há demasiado tempo”, lamentou o responsável. “Quanto mais o conflito se prolonga, mais o impacto nos civis se agrava e mais difícil se torna reparar os estragos”.







Qualquer acordo sobre o Iémen subscrito entretanto deverá fracassar devido à ausência dos principais intervenientes no terreno, os houthi.

Sete anos de guerra



Os rebeldes xiitas do Iémen iniciaram em 2014 uma ofensiva para depor o governo pró-saudita e, com apoio militar do Irão, expulsaram as forças governamentais para o sul.







A coligação liderada pela Arábia Saudita e que integra igualmente os Emirados Árabes Unidos, socorreu em 2015 o Governo iemenita e impediu os houthi de assumirem o controlo total do país e do Golfo de Aden. A guerra dura há sete anos, completos no passado dia 26 de março, e espalhou a fome entre a maioria da população iemenita, fez centenas de milhares de mortos e levou à deslocação interna de milhões de pessoas.







Nos últimos anos os rebeldes houthi atingiram regularmente com drones e mísseis vários alvos na Arábia Saudita e nos Emirados.







Grundberg prometeu retomar as suas próprias consultas “nas próximas semanas” na esperança que “todos os principais atores imenitas participem nelas”.







O principal objetivo, para já, é conseguir tréguas multilaterais “antes do início do Ramadão”, a 1 de abril.

Sucesso improvável

Presente também em Riade para a cimeira do GCC, o emissário dos Estados Unidos para o Iémen, Tim Lenderking, garantiu que Washington apoia “com firmeza a proposta de tréguas imediatas na ONU”. “Saudamos a retenção de que deram prova as partes nestes últimos dias, em particular o anúncio da coligação sobre a suspensão das suas operações militares no Iémen durante o Ramadão”, declarou Lenderking.





A cimeira foi anunciada em meados de março pelo GCC. “A solução no Iémen está nas mãos dos iemenitas”, afirmou o secretário-geral da organização, Nayef al-Hajraf.







“O caminho para a segurança e a paz não é impossível”, acrescentou. “O sucesso das consultas entre iemenitas não é uma opção, é uma realidade a atingir”.





Sem a presença dos houthi esse sucesso é uma miragem, consideram analistas.





Madged al-Madhaji, diretor do centro de reflexão Centro de Estudos Estratégicos de Sanaa, disse à Agência France Presse que os resultados da cimeira não são “claros”, devido a uma agenda muito “geral” e limitadas a uma única parte.





“No que diz respeito ao processo de paz não irá dar nada porque os houthi não estão presentes”, afirmou.