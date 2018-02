Tréguas sírias causam tensão diplomática entre Ocidente e Turquia

Graça Andrade Ramos - RTP28 Fev, 2018, 10:16 / atualizado em 28 Fev, 2018, 10:16 | Mundo

Ancara, cujo exército atravessou a fronteira em 20 janeiro último, iniciando uma ofensiva armada para desalojar as milícias curdas na região, diz que a questão de Afrin não foi sequer mencionada no telefonema.



"Contrariamente ao comunicado publicado pelo gabinete do Presidente francês", reagiu Hami Aksoy, porta-voz do ministério turco dos Negócios Estrangeiros, "o Presidente Macron não falou de Afrin quando mencionou a resolução da ONU".



Aksoy denunciou a "falta de franqueza" de Paris, frisando a "incompetência de não informar corretamente o público". A reação já foi transmitida oficialmente às autoridades francesas.



A resolução do Conselho de Segurança foi adotada no sábado e prevê, "sem demora", tréguas humanitárias por um período de 30 dias em toda a Síria, devido especialmente à morte de centenas de civis nos bombardeamentos governamentais em Ghouta Oriental, desde 18 de fevereiro.



Ancara saudou a decisão mas considerou que não se aplica à sua ofensiva contra as milícias curdas YPG - Unidades de Proteção do Povo.



Uma interpretação contestada desde logo por Washington. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse terça-feira que "encorajava a Turquia a reler a resolução".



Ancara reagiu prontamente, recomendando Whashington "a esforçar-se para deter os ataques do regime sírio contra civis inocentes, em vez de fazer declarações de apoio aos terroristas".



