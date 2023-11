kidsrights.org

As três adolescentes desenvolveram duas aplicações para ajudar crianças que fogem da guerra, em qualquer parte do mundo.



Pormenores com o jornalista João Couraceiro.



Desde 2005 que se atribui este Prémio Internacional da Paz para as Crianças. Já distinguiu Greta Thunberg e Malala Yousafzai.