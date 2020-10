Três baleias de bico ficam presas perto de base naval na costa escocesa

As embarcações de salvamento posicionaram-se lado a lado criando uma barreira móvel para empurrarem as baleias em direção à foz do rio Clyde. O primeiro grupo de barcos deslizou na água num “movimento suave”, monitorizando o movimento dos três animais. Para evitar que as baleias invertessem a direção, mais embarcações seguiram numa segunda linha para constituir um reforço da barreira, explicações dadas pela organização British Divers Marine Life Rescue citada na publicação The Guardian.



Russell Cheyne - Reuters





As baleias de bico endémicas do Atlântico Norte podem atingir cerca de 9 metros de comprimento. São um dos mamíferos com maior capacidade de mergulho, atingindo profundidades de 2000 metros, podendo ficar submersas até duas horas em busca de lulas e peixes de fundo.



Russell Cheyne - Reuters





De acordo com o grupo de resgate escocês, não é comum vislumbrar baleias de bico em águas costeiras. Estão preocupados com o impacto do exercício militar da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte). “Ficamos a saber que irá decorrer no início de outubro um importante exercício militar. As baleias são particularmente sensíveis ao som propagado debaixo de água”.