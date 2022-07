Três `capacetes azuis` e sete civis morrem em protestos contra ONU na República Democrática Congo

A contagem preliminar é de "três mortos entre os elementos da Monusco, dois indianos e um marroquino, e um ferido", disse o chefe da polícia de Mutembo, a terceira maior cidade da província de Kivu Norte, em declarações citadas pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Do lado dos manifestantes, há a registar sete mortos e vários feridos", acrescentou o responsável.

Os protestos contra a presença das forças de manutenção de paz das Nações Unidas, conhecidas como `capacetes azuis`, estão a decorrer desde segunda-feira em várias cidades deste país africano, e têm feito vítimas.

Pelo menos cinco pessoas foram mortas em Goma, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), no segundo dia de manifestações contra a missão da ONU, acusadas de ineficácia na sua luta contra grupos armados, segundo fontes oficiais.

"Pelo menos cinco mortos, cerca de cinquenta feridos", escreveu o porta-voz do Governo, Patrick Muyaya, no Twitter, remetendo mais pormenores para uma conferência de imprensa conjunta com o chefe adjunto da missão da ONU "sobre o custo humano e material, bem como sobre as consequências a tirar" destas manifestações.

De acordo com um correspondente da AFP no local, uma bala foi aparentemente disparada de dentro da base logística de Monusco e atingiu um jovem manifestante na cabeça.

Hoje de manhã, centenas de manifestantes invadiram a área em redor da base logística de Monusco e atacaram o campo de trânsito da missão fora do centro da cidade de Goma, capital da conturbada província do Kivu do Norte.

As forças de segurança congolesas democráticas tentaram conter a multidão à volta da base logística.

"Não queremos mais Monusco", "adeus Monusco", lia-se nos cartazes desta campanha anti-ONU na RDCongo.

Na segunda-feira, centenas de manifestantes invadiram a sede local da Monusco e a sua base logística, exigindo a partida das forças de manutenção da paz da RDCongo.

Os manifestantes partiram depois janelas e paredes e saquearam computadores, cadeiras, mesas e objetos de valor.

Presente na RDCongo desde 1999, a Monuc (Missão da ONU na RDCongo) que se tornou Monusco (Missão da ONU para a Estabilização na RDCongo) com a evolução do seu mandato em 2010, é considerada uma das maiores e mais caras missões da ONU do mundo, com um orçamento anual de mil milhões de dólares (cerca de 980 milhões de euros, ao câmbio atual).

A missão da ONU conta atualmente com mais de 14.000 "capacetes azuis".