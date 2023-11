Três cidadãos portugueses mortos em bombardeamentos israelitas, dois eram crianças

"O Governo português lamenta profundamente a morte de cinco pessoas esta tarde em Gaza, três cidadãos nacionais e dois familiares, fruto de um bombardeamento", declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros de visita à Guiné-Bissau.









"Aquilo que aconteceu esta tarde com a morte de três cidadãos nacionais e dois familiares diretos desses cidadãos é mais uma prova de que este não é o caminho certo. Nós precisamos de parar agora estes bombardeamentos", defendeu.



Para João Gomes Cravinho, "pausa, cessar-fogo, trégua, pouco importa" o que se chame, "desde que o resultado seja a cessação de bombardeamentos que estão a provocar vítimas civis".







As vítimas são uma mulher adulta e duas crianças e estavam incluídas numa lista prioritária que Portugal entregou junto das autoridades israelitas e egípcias com os nomes das pessoas que queriam sair daquele território palestiniano.

Este grupo deveria viajar já esta quinta-feira. João Gomes Cravinho confirmou ter falado com o homólogo israelita, a quem transmitiu o "desgosto em relação a estas mortes". Gomes Cravinho acrescentou que hoje devem sair da Faixa de Gaza dez cidadãos nacionais e seus familiares, os últimos da lista.





"A saída deverá decorrer, sob coordenação das autoridades locais, através da passagem de Rafah, nas próximas horas, a qual estará aberta para a retirada de cidadãos estrangeiros de Gaza para o Egito", destacou o MNE.



"As Embaixadas de Portugal no Cairo e em Telavive, bem como a representação diplomática de Portugal em Ramallah e o Gabinete de Emergência Consular em Lisboa, estão em contacto com este grupo de cidadãos, bem como com as respetivas autoridades locais para concretizar a saída em segurança", garantiu ainda.



"O repatriamento dos cidadãos deste grupo que venham a sair, amanhã [quinta-feira] e em dias seguintes, a partir do Egito ficará a cargo do Estado Português, estando assegurados alojamento e transporte para território nacional", acrescentou.











