Três crianças morrem em queda numa fossa na China

O acidente ocorreu por volta das 12h00 em Lisboa quando as crianças, cujas idades ainda não foram confirmadas, estavam a brincar.

Uma delas, de apenas dois anos, estava ao cuidado dos avós na altura do incidente, segundo a imprensa local.

A segurança pública, os bombeiros e as autoridades médicas deslocaram-se imediatamente ao local para iniciar as operações de salvamento.

O local foi isolado e foram feitos vários esforços para salvar os menores.

Embora uma das crianças tenha conseguido ser salva pelos bombeiros e levada para um hospital, outras três morreram apesar dos esforços médicos, confirmou mais tarde o governo de Pingchang.

As autoridades locais abriram um inquérito para determinar as causas do acidente.