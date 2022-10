Três explosões ouvidas em Kiev

As explosões aconteceram entre as 6h35 e as 6h58 (4h35 e 4h58 em Lisboa), tendo a primeira explosão sido antecedida pelo soar de sirenes de ataque aéreo, segundo jornalistas da agência noticiosa France-Presse.



Cerca de uma hora depois, o autarca de Kiev confirmou que várias explosões tinham atingido o bairro de Shevchenkiv, no centro da capital, e pediu aos cidadãos que se mantenham a salvo até que as sirenes de ataque aéreo parem de soar.

"Todos os serviços continuam a funcionar. (...) O alerta continua. Mantenham-se nos abrigos!" escreveu Vitali Klitschko na plataforma Telegram.

Menos de dez minutos depois, o autarca confirmou uma segunda explosão no mesmo bairro de Kiev.

Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, o exército russo lançou 83 mísseis sobre a Ucrânia em 10 de outubro, dois dias depois de uma explosão ter danificado uma ponte russa na Crimeia, uma infraestrutura estratégica e símbolo da anexação desta península ucraniana pela Rússia.

O ataque causou pelo menos 10 mortos e 60 feridos, incluindo cinco vítimas mortais e 51 feridos em Kiev, segundo Vitali Klitschko.

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou não prever novos ataques "massivos" na Ucrânia.

"No imediato, não há necessidade de ataques massivos. Atualmente, existem outros objetivos. De momento. Depois veremos", declarou Putin em conferência de imprensa após uma cimeira regional no Cazaquistão, assegurando ainda que não tem por objetivo "destruir a Ucrânia".