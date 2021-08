Três foguetes atingem aeroporto no sul em confrontos entre forças afegãs e talibãs

"Dois foguetes danificaram a pista (...) por isso todos os voos de e para o aeroporto foram cancelados", declarou o chefe do aeroporto de Kandahar, Massoud Pashtun, o que foi confirmado por um responsável da aviação civil em Cabul.

Os talibãs, que têm vindo a conduzir uma ofensiva generalizada no Afeganistão, nos últimos três meses, aproximaram-se nas últimas semanas de Kandahar, berço do movimento, estando situados nos arredores da segunda maior cidade do país, com 650 mil habitantes.

A ofensiva rebelde , lançada ao mesmo tempo que a retirada final das tropas internacionais do país, está agora quase completa,

Depois de ter conquistado vastas áreas rurais afegãs, o movimento rebelde ameaça agora várias capitais regionais.

Além de Kandahar, os talibãs aproximaram-se também de Herat (oeste), terceira mais populosa (600 mil habitantes), e de Lashkar Gah, capital da província de Helmand (sul), perto de Kandahar.

A queda de Kandahar, centro do regime talibã, no poder entre 1996 e 2001, seria um desastre para as autoridades afegãs.

As forças afegãs, que até agora pouco resistiram ao avanço dos talibãs, controlam apenas as principais estradas e capitais de província.