Três lusodescendentes reeleitos para o congresso e dois ainda em disputa

Enquanto Lori Loureiro Trahan manteve o seu lugar pelo 3º distrito de Massachussetts, onde não teve opositor, o lusodescendente Jim Costa obteve uma maioria muito expressiva no 16º distrito da Califórnia, conquistando 60,7% dos votos já contabilizados.

De acordo com os números do New York Times, 20% dos boletins de voto ainda estão por contar neste distrito, mas já não é possível ao candidato republicano, Kevin Cookingham, recuperar a desvantagem para o lusodescendente.

O mesmo acontece no 22º distrito da Califórnia, onde Devin Nunes foi declarado vencedor contra o democrata Phil Arballo.

Aqui, o lusodescendente próximo de Donald Trump, e que liderou o comité de inteligência da Câmara dos Representantes na anterior legislatura, venceu com 53,5% dos votos, quando 86% dos boletins estão contabilizados. Poderá ser a margem mais curta de vitória de Nunes desde que chegou ao congresso, em 2003, continuando a tendência que se registou em 2018.

Em dúvida está a corrida do 21º distrito da Califórnia, na qual o luso-americano David Valadão tenta recuperar o lugar que perdeu para o democrata TJ Cox em 2018. Neste momento, com 71% dos votos contados, Valadão lidera com 51,4%, uma diferença que em termos absolutos ronda os três mil votos.

No entanto, é possível que esta corrida não venha a ser certificada durante algum tempo, já que em 2018 a diferença entre ambos foi de apenas algumas centenas e demorou semanas a contar todos os boletins.

Na Virginia, a tentativa do republicano Nick Freitas de levar de vencida a incumbente Abigail Spanberger, no 7º distrito do congresso, também está muito renhida.

O lusodescendente, que é um forte apoiante de Donald Trump, lidera as contas neste momento, com 50,1% contra 49,9%. A diferença entre ambos é de apenas 924 votos e falta contar 14% dos boletins.

Na Virginia, serão contabilizados os votos que chegarem por via postal até ao meio-dia de 06 de novembro, o que poderá arrastar a decisão sobre este assento no congresso.

Na contabilidade total, os Democratas deverão manter o controlo da Câmara dos Representantes, tendo sido declarados vencedores em 204 distritos contra 188 dos Republicanos. Falta declarar o resultado em 43 distritos.