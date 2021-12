Três membros do Hamas mortos num campo de refugiados palestinianos no Líbano

As relações entre o Hamas e a Fatah laica do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, sediada em Ramallah na Cisjordânia ocupada, são tensas desde 2007, quando os islamitas assumiram o controlo da Faixa de Gaza na sequência de violentos confrontos.

"Militantes da Fatah dispararam em direção ao cortejo fúnebre" de um palestiniano que foi morto numa explosão na sexta-feira nesse campo de refugiados palestinianos de Bourj al-Chemali, acusou o responsável do Hamas, Rafat al-Murra, referindo-se ainda a seis feridos.

Talal al-Abed Cassem, responsável das forças de segurança, filiadas na Fatah e instaladas no campo, indicou por sua vez que "o atirador não era um membro da Fatah nem das forças de segurança", e manifestou disponibilidade "para um inquérito".

Segundo os números oficiais de 2020, o Líbano acolhe mais de 192.000 refugiados palestinianos, na maioria em 12 campos do país, e em condições muito precárias.

Devido a um antigo acordo, o exército libanês não entra nos campos, onde a segurança é mantida pelas fações palestinianas, que por vezes se envolvem em conflitos armados entre grupos rivais.

A presença armada dos palestinianos no Líbano remonta à década de 1970, quando as guerrilhas palestinianas começaram a desencadear ações contra Israel a partir deste país vizinho, antes do início da guerra civil libanesa em 1975.

Em 1982, após a invasão israelita do Líbano, 11.000 combatentes palestinianos deixaram o país.

A Fatah e o Hamas permanecem com tensas relações após a vitória do movimento islamita nas últimas eleições legislativas palestinianas em 2006 na Faixa de Gaza, e que no ano seguinte implicou a retirada forçada deste território dos combatentes da Fatah.